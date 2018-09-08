ЦИК не получал жалоб на нарушение "дня тишины"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российский Центризбирком не получал жалоб на нарушение запрета агитации в "день тишины" перед единым днем голосования 9 сентября, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.
"Нет, не поступают, ничего существенного, к нашей радости, нет", — сказала Гришина, отвечая на вопрос о том, поступают ли в ЦИК жалобы на нарушение запрета агитации.
Она уточнила, что процесс рассмотрения обращений идет, но изложенные в них претензии не относятся к тому, как проходит "день тишины".