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Политика

За выборами в российских регионах будут наблюдать десять экспертов из ЕС

Сюжет:
Единый день голосования в 2018 году (17)
(обновлено: 17:53 08.09.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезентация информационного центра ЦИК России, который будет работать на выборах 9 сентября. 5 сентября 2018Презентация информационного центра ЦИК России, который будет работать на выборах 9 сентября. 5 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Десять электоральных экспертов из стран Европы прибыли в Россию и будут вести мониторинг на выборах 9 сентября в разных регионах страны, в том числе в Москве, Московской, Владимирской и Кемеровской областях, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

Девушка во время голосования в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ранее представитель ЦИК встретился с этой группой международных экспертов, которые были приглашены для наблюдения за ходом выборов 9 сентября различными российскими общественными организациями.

"Эти международные эксперты — всего их 10 человек — представляют ведущие страны Европейского союза — это Франция, Германия, Испания, Бельгия, Италия", — рассказал Лихачев по итогам встречи.

Он отметил, что речь идет о представителях ведущих стран Европейского союза, это не позволяет говорить о якобы изоляции России. Группа состоит из настоящих специалистов, которые знают практику государственного строительства, многие из них имеют ученые степени, добавил собеседник агентства.

"Это специалисты в области теории и практики конституционного, государственного права, международных отношений, федерализма, регионоведения", — уточнил представитель ЦИК.

Глава ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
© фото предоставлено ЦИК России
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Лихачев обратил внимание и на тот факт, что многие из них в рамках своей и научной, и политической деятельности сталкивались с проблематикой современной России, знакомы с жизнью страны.

"Мы ждем от них объективных заключений, и они настроены именно на такую конструктивную работу", — добавил он.

По его словам, некоторые из этих международных экспертов не первый раз приезжают в Россию и уже участвовали в мониторинге на выборах президента, которые состоялись в марте нынешнего года.

Представитель российского Центризбиркома рассказал, что в числе прибывших международных экспертов сразу несколько представителей Франции. Следить за ходом выборов будут, в том числе, член французской Национальной комиссии по контролю за выборами и финансированию избирательных кампаний Вероник Роуэз, профессор политических наук, известный писатель-публицист Жан Мишель Верноше, а также Юджин Берг — посол Франции в отставке, работавший в странах Латинской Америки и Восточной Европы, отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что двое представителей Франции, в том числе госпожа Роуэз, уже выехали во Владимирскую область, где будут осуществлять мониторинг, Верноше будет работать в Ульяновской области, а за Бергом закрепили Новосибирскую и Кемеровскую области.

"Профессор Геттингенского университета, немец Петер Шульце, который давал такие очень жесткие комментарии по прошлым нашим кампаниям, за ним закрепляются Москва и Московская область. И этот же регион закрепляется за испанцем Педро Моуриньо", — сообщил Лихачев.

По его информации, представители Бельгии отправятся в Омскую область.

Член ЦИК отметил, что на прошедшей встрече эксперты задавали ему вопросы о новеллах российского избирательного законодательства. Например, их заинтересовали новые положения о праве общественных палат делегировать своих наблюдателей на избирательные участки, а также новая система голосования по месту нахождения "мобильный избиратель", уточнил он.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова призвала не путать иностранных наблюдателей и экспертов и напомнила, что на региональные выборы приглашение международных наблюдателей не планируется. Однако, по ее словам, российские наблюдатели могут сами пригласить иностранных экспертов.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня.

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