МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Десять электоральных экспертов из стран Европы прибыли в Россию и будут вести мониторинг на выборах 9 сентября в разных регионах страны, в том числе в Москве, Московской, Владимирской и Кемеровской областях, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.
"Эти международные эксперты — всего их 10 человек — представляют ведущие страны Европейского союза — это Франция, Германия, Испания, Бельгия, Италия", — рассказал Лихачев по итогам встречи.
Он отметил, что речь идет о представителях ведущих стран Европейского союза, это не позволяет говорить о якобы изоляции России. Группа состоит из настоящих специалистов, которые знают практику государственного строительства, многие из них имеют ученые степени, добавил собеседник агентства.
"Это специалисты в области теории и практики конституционного, государственного права, международных отношений, федерализма, регионоведения", — уточнил представитель ЦИК.
"Мы ждем от них объективных заключений, и они настроены именно на такую конструктивную работу", — добавил он.
По его словам, некоторые из этих международных экспертов не первый раз приезжают в Россию и уже участвовали в мониторинге на выборах президента, которые состоялись в марте нынешнего года.
Представитель российского Центризбиркома рассказал, что в числе прибывших международных экспертов сразу несколько представителей Франции. Следить за ходом выборов будут, в том числе, член французской Национальной комиссии по контролю за выборами и финансированию избирательных кампаний Вероник Роуэз, профессор политических наук, известный писатель-публицист Жан Мишель Верноше, а также Юджин Берг — посол Франции в отставке, работавший в странах Латинской Америки и Восточной Европы, отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что двое представителей Франции, в том числе госпожа Роуэз, уже выехали во Владимирскую область, где будут осуществлять мониторинг, Верноше будет работать в Ульяновской области, а за Бергом закрепили Новосибирскую и Кемеровскую области.
"Профессор Геттингенского университета, немец Петер Шульце, который давал такие очень жесткие комментарии по прошлым нашим кампаниям, за ним закрепляются Москва и Московская область. И этот же регион закрепляется за испанцем Педро Моуриньо", — сообщил Лихачев.
По его информации, представители Бельгии отправятся в Омскую область.
Член ЦИК отметил, что на прошедшей встрече эксперты задавали ему вопросы о новеллах российского избирательного законодательства. Например, их заинтересовали новые положения о праве общественных палат делегировать своих наблюдателей на избирательные участки, а также новая система голосования по месту нахождения "мобильный избиратель", уточнил он.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова призвала не путать иностранных наблюдателей и экспертов и напомнила, что на региональные выборы приглашение международных наблюдателей не планируется. Однако, по ее словам, российские наблюдатели могут сами пригласить иностранных экспертов.
В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня.