Пашинян заявил, что в отношениях России и Армении нет проблем

ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в отношениях с Россией у страны нет ни одной проблемы ни по одному направлению.
Ранее в ходе встречи с Путиным Пашинян заявил, что вопреки некоему пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе, и в социальных сетях, двусторонние отношения развиваются очень динамично.
Глава армянского правительства также указал на необходимость принятия других мер для дальнейшего развития отношений двух стран. Пашинян выразил уверенность на сохранение регулярности встреч, укрепление взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ.