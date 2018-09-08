Пашинян заявил, что в отношениях России и Армении нет проблем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 8 сентября 2018

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 8 сентября 2018

ЕРЕВАН, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в отношениях с Россией у страны нет ни одной проблемы ни по одному направлению.

"Только что завершилась моя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Мы провели эффективную беседу, по итогам которой можем зафиксировать, что армяно-российские отношения блестящие. В наших отношениях нет ни одной проблемы ни по одному направлению", — написал Пашинян на своей странице в Facebook по итогам состоявшейся в субботу в Москве встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в ходе встречи с Путиным Пашинян заявил, что вопреки некоему пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе, и в социальных сетях, двусторонние отношения развиваются очень динамично.

Глава армянского правительства также указал на необходимость принятия других мер для дальнейшего развития отношений двух стран. Пашинян выразил уверенность на сохранение регулярности встреч, укрепление взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ.