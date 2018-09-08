Отношения с Арменией развиваются по всем направлениям, заявил Путин

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Отношения России и Армении развиваются поступательно по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В начале встречи президент отметил особый характер двусторонних отношений. "На сегодняшний день отношения между Россией и Арменией развиваются поступательно по всем направлениям. Это касается сфер политических отношений, военной сферы, вопросов безопасности, экономического сотрудничества… Готов сверить часы по поводу нашего текущего взаимодействия и в долгосрочной перспективе", — сказал Путин, подчеркнув лидерство России в инвестиционной сфере Армении.

Он отметил сотрудничество в сфере энергетики, отметив низкие цены поставки российского газа в Армению — 150 долларов за тысячу кубов, также упомянув атомную и тепловую энергетику.

"Развиваются отношения и в металлургической промышленности, и машиностроении. В общем, у нас есть, о чем поговорить", — добавил Путин, отметив рост товарооборота в прошлом году почти на 30% и выразив надежду на превышение показателя по итогам текущего года.