Пашинян надеется, что отношения с Россией будут строиться на взаимоуважении

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на то, что отношения РФ и Армении будут и дальше строиться на принципе уважения интересов стран и принципе невмешательства во внутренние дела.

"Уверен, что эти вопросы (двух стран) будут решены, и мы будем опираться на уважение интересов наших союзнических отношений, уважения интересов наших стран, уважение суверенитета наших стран на принципе невмешательства во внутренние дела друг друга", — сказал Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хочу подчеркнуть, что вопреки некоему пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе, и в социальных сетях, я думаю, что наши отношения развиваются очень динамично, очень естественно. Я думаю, главная задача — мы должны попытаться раскрыть весь потенциал наших отношений", — добавил Пашинян.

Он полагает, что в отношениях двух стран "нет нерешаемых вопросов". "Мы, конечно же, сегодня обсудим очень широкий круг вопросов", — заметил премьер Армении.

Глава армянского правительства также указал на необходимость принятия других мер для дальнейшего развития отношений двух стран. Пашинян выразил уверенность на сохранение регулярности встреч, укрепление взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ.