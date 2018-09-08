Россия и Вьетнам будут сотрудничать по вопросам безопасности

Владимир Путин во время встречи с генеральным секретарём Центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгом. 6 сентября 2018

Владимир Путин во время встречи с генеральным секретарём Центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгом. 6 сентября 2018

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг по итогам прошедших переговоров договорились, что страны будут развивать сотрудничество в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и другими угрозами безопасности, следует из текста совместного заявления, опубликованного на сайте Кремля.

"Россия и Вьетнам подтверждают намерение развивать сотрудничество в сфере противодействия терроризму, транснациональной организованной преступности, незаконному производству и обороту наркотических средств, коррупции и другим вызовам и угрозам безопасности", — говорится в заявлении.