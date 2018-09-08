Путин оценил вклад Общества дружбы в историю отношений России и Вьетнама

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам собрания по случаю 60-летия Общества российско-вьетнамской дружбы отметил, что практически вся история отношений с Вьетнамом неразрывно связана с деятельностью этой организации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Также глава государства подчеркнул, что успехи, достигнутые за последнее время в развитии партнёрства двух стран, во многом стали возможны благодаря активным усилиям народной дипломатии, в том числе по линии организации.
"Особенно значительную роль общество играет в наращивании взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в сферах культуры и науки, образования и просвещения, спорта и туризма, а также в расширении контактов между регионами Российской Федерации и СРВ и побратимских связей российских и вьетнамских городов", — добавил президент.