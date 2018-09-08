Путин оценил вклад Общества дружбы в историю отношений России и Вьетнама

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам собрания по случаю 60-летия Общества российско-вьетнамской дружбы отметил, что практически вся история отношений с Вьетнамом неразрывно связана с деятельностью этой организации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"С деятельностью Общества дружбы неразрывно связана практически вся история отношений между нашими странами. Вот уже шесть десятилетий эта авторитетная общественная организация способствует укреплению взаимопонимания и доверия между народами России и Вьетнама", — отметил президент в послании.

Также глава государства подчеркнул, что успехи, достигнутые за последнее время в развитии партнёрства двух стран, во многом стали возможны благодаря активным усилиям народной дипломатии, в том числе по линии организации.

"Особенно значительную роль общество играет в наращивании взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в сферах культуры и науки, образования и просвещения, спорта и туризма, а также в расширении контактов между регионами Российской Федерации и СРВ и побратимских связей российских и вьетнамских городов", — добавил президент.