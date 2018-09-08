В субботу вступает в силу запрет на агитацию перед единым днем голосования

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. День тишины в преддверии единого дня голосования 9 сентября, когда запрещена предвыборная агитация, начинается в разных регионах России в субботу, в центральной части страны он вступил в силу с полуночи по московскому времени, а в самых восточных точках начался еще девять часов назад.

По закону, запрет на агитацию начинает действовать за сутки до дня голосования — объявляется день тишины. Такая норма существует в большинстве стран мира, чтобы дать избирателям возможность в спокойной обстановке определиться с выбором. В этот день запрещена любая предвыборная агитация и политическая реклама, а избирателям предстоит "в тишине" обдумать свой выбор и решить, за кого они проголосуют 9 сентября на выборах в своем регионе или округе.

В нынешней избирательной кампании день тишины начинается на каждой из территорий, где проходят выборы, в полночь по местному времени с 7 на 8 сентября. Ввиду протяженности страны и большого количества часовых поясов для жителей самых восточных регионов он начался еще девять часов назад.

В день тишины только печатные агитационные материалы на стационарных объектах, размещенные ранее в соответствии с законом, и агитация на билбордах могут оставаться на месте, но при условии, что они расположены на расстоянии не ближе 50 метров от входа в здание, где находится помещение для голосования, и при наличии выходных данных.

Наличие выходных данных в этом случае играет принципиальную роль — если на этих крупноформатных материалах их нет, то размещение не допускается в день тишины и соответствующая реклама должна быть снята. При этом печатная агитация может находиться только на стационарно размещенных объектах, поэтому раскладки листовок или агитация на автомобилях, даже стоящих за 50 метров от избирательных участков, к числу таких допустимых агитматериалов не относятся.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска.

Также 9 сентября в семи одномандатных округах пройдут дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными; такие довыборы затронут шесть регионов. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня.