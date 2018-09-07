Свердловский губернатор отправил в отставку своего заместителя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сократил должность первого заместителя губернатора — руководителя администрации главы региона и отправил в отставку занимавшего этот пост Владимира Тунгусова, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона.

"Соответствующий документ подписан Евгением Куйвашевым. По решению главы региона, в структуре органов власти введена должность руководителя администрации губернатора. Исполнение обязанностей возложено на Азата Салихова", — сообщили в департаменте.

Ранее должность первого заместителя губернатора — руководителя администрации главы области занимал Владимир Тунгусов.