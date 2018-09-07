В Госдуму внесли законопроект о переносе дня выборов с сентября на апрель

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Законопроект о переносе выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления со второго воскресенья сентября на последний вторник апреля внесен в Госдуму, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается перенести выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления со второго воскресенья сентября на последний вторник апреля", — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы — депутаты Госдумы от фракции ЛДПР Вадим Деньгин, Михаил Дегтярев и Борис Чернышов — отмечают, что такой подход позволит обеспечить большую эффективность избирательного процесса как с точки зрения проведения самой процедуры выборов, включая регистрацию кандидатов и предвыборную агитацию, так и с точки зрения повышения избирательной активности граждан.

В документе также предлагается привести к единообразию дату выборов в Госдуму и даты выборов в органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.

"Принятие данного законопроекта крайне актуально именно сегодня, поскольку позволяет учесть недавний опыт, полученный в ходе проведения избирательной кампании в 2016 году, и позволит законодательно усовершенствовать избирательный процесс в Российской Федерации", — добавляют авторы инициативы.

Ближайшие выборы в России состоятся в это воскресенье, 9 сентября. В этом году в единый день голосования пройдут прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, одновременно состоятся около 6 тысяч избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В семи одномандатных округах состоятся довыборы в Госдуму.