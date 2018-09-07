Глава Мурманска станет региональным министром промышленности

МУРМАНСК, 6 сен – РИА Новости. Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области возглавит Дмитрий Филиппов, который до сих пор занимал должность главы администрации Мурманска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Предложение занять этот пост главе города Мурманска сделала губернатор Марина Ковтун. "Тот опыт, который вы приобрели, работая в муниципалитете, очень важен для того, чтобы работать на уровне субъекта РФ", – приводит пресс-служба слова Ковтун.

"Уверен, что продолжая работать в вашей команде уже в новом качестве, я смогу быть полезным делу развития Заполярья", – сказал Филиппов и сообщил, что согласно уставу, должен будет сложить полномочия главы муниципального образования на ближайшем заседании горсовета, которое состоится 20 сентября, после чего будет готов приступить к обязанностям министра.

Ковтун отметила, что в ближайшее время направит обращение министру промышленности и торговли России Денису Мантурову с просьбой согласовать кандидатуру Филиппова на пост министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Филиппову 43 года. Депутаты совета депутатов города Мурманска избрали его главой муниципального образования в декабре 2016 года.

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