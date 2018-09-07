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Политика

Верховный суд отказался снять Собянина с выборов мэра Москвы

Сюжет:
Выборы мэра Москвы (30)
(обновлено: 16:27 07.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСергей Собянин. Архивное фотоСергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Судебная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу на решение Мосгорсуда, отказавшегося снять действующего мэра Москвы Сергея Собянина с выборов по иску его соперника-коммуниста Вадима Кумина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Паспорт и бланк для голосования. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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"Суд постановил: решение Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", — огласила решение судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ.

В начале сентября Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска Вадима Кумина, утверждавшего, что глава города использует должностное положение в ходе предвыборной гонки и нарушает принцип равенства кандидатов, в частности, использует подконтрольные городу СМИ, которые позволяют Собянину постоянно быть в информационном поле. По мнению истца, в связи с этим градоначальника следует снять с выборов. Среди прочего, суд обосновал свое решение тем, доступ к средствам массовой информации, в том числе муниципальным, есть у всех кандидатов в мэры, и Собянин в этом плане не пользуется специальными незаконными привилегиями.

Информационные билборды о выборах мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября
© АГН "Москва" / Антон Кардашов
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В свою очередь представители Собянина в Мосгорсуде заявили, что интерес к действующему мэру у журналистов носит естественный характер, а иск Кумина был подан исключительно в рамках пиар-акции его избирательной компании. Мосгоризбирком и прокуратура также попросили иск отклонить.

Кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин участвовал в судебном заседании в Верховном суде лично. "Я первый раз в суде, я не юрист, но хочу понять, почему так происходит, почему об одном кандидате пишут в 10 раз больше, чем о других. Я хочу понять, кто виноват? Если СМИ, то давайте что-то сделаем со СМИ, если кандидат – то он должен понести наказание. Я понимаю, что это ненормальная ситуация, мы с ней боремся", — отметил Кумин в ходе прений сторон.

Его защитник Мухамед Биджев заявил, что суд первой инстанции не исследовал критерии к отнесению к агитации и вынес формальное решение, несмотря на объемное количество представленных истцом доказательств нарушения закона о предвыборной агитации.

Избиратели во время голосования. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Представитель Собянина в суде в свою очередь заявила, что истцам следует обратиться с подобной жалобой не к нынешнему градоначальнику, а к редакциям средств массовой информации, которые "независимо от мэрии и по своей инициативе" готовили материалы и статьи.

Делегат московской городской избирательной комиссии и прокурор возразили доводам апелляционной жалобы и просили оставить решение Мосгорсуда без изменений.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

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