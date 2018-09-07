Глава Кубани уверен, что выборы в регионе пройдут спокойно

КРАСНОДАР, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края выразил уверенность, что выборы в регионе 9 сентября пройдут спокойно и без нарушений, добавив, что безопасность будут обеспечивать правоохранители и казаки.

В воскресенье в Краснодарском крае состоятся выборы депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. В 30 муниципальных образованиях проходят 64 избирательные кампании.

"Для кубанцев, безусловно, особенно важны выборы 45 глав городских и сельских поселений – людей, которым они доверяют, которые в дальнейшем будут лоббировать интересы муниципалитета на уровне края. Все 523 избирательных участка готовы к работе. Безусловно, одной из самых важных задач была и остается безопасность людей", — заявил Кондратьев журналистам.

Он уточнил, что для этого подготовлены типовые планы действий на случай чрезвычайных и нештатных ситуаций. Так, например, по его словам, оборудованы 174 резервных помещения для голосования, в том числе 42 автобуса большой вместимости, а также 10 палаток. В помещениях 455 избирательных участков установлены тревожные кнопки, все УИК обеспечены средствами пожаротушения, металлодетекторами, средствами видеофиксации.

Кроме того, совместно с территориальными отделами МВД России проведены инструктажи с членами участковых избирательных комиссий.

"Совместно с представителями правоохранительных органов безопасность людей обеспечат и казаки. Подчеркну, мы хотим, чтобы уровень проведения выборов в крае оставался стабильно высоким. Уверен, что и в этом году выборы пройдут спокойно, без серьезных нарушений, полностью в рамках действующего законодательства", — заключил Кондратьев. Глава региона также напомнил, что избиратели Краснодарского края традиционно входят в число самых активных в стране и стабильно показывают высокую явку.

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