Олега Савельева назначили руководителем аппарата Счетной палаты

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Руководителем аппарата Счетной палаты (СП) РФ назначен Олег Савельев, ранее занимавший должность замглавы аппарата правительства, сообщает ведомство.

"Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин подписал приказ о назначении Олега Савельева руководителем аппарата Счетной палаты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с законом о Счетной палате и регламентом, руководитель аппарата Счетной палаты является членом коллегии с правом совещательного голоса. Распоряжения и поручения руководителя аппарата СП по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательны для всех сотрудников аппарата ведомства.

Савельев с 15 июля 2015 года по 5 сентября 2018 года занимал должность заместителя руководителя аппарата правительства РФ. В 2014-2015 годы Савельев был министром по делам Крыма, в 2008-2014 годы — заместителем министра экономического развития РФ.