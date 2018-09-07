Глава Пензенской области отметил опыт нового полпреда в ПФО

ПЕНЗА, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил серьезный профессиональный опыт нового полпреда в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и выразил уверенность в дальнейшем поступательном развитии регионов округа.

Президент России Владимир Путин в пятницу назначил Комарова своим полномочным представителем в ПФО.

По словам Белозерцева, президент России сегодня ставит перед регионами очень серьезные задачи по развитию экономики, повышению благосостояния граждан, созданию комфортной среды проживания, что является приоритетом в работе органов власти.

"Роль полпредства в этой деятельности, его участие и поддержка имеют большое значение для регионов. Благодаря этому взаимодействию, в том числе, Приволжский федеральный округ, в состав которого входит Пензенская область, является одной из самых эффективно развивающихся территорий страны… Назначение Игоря Комарова, имеющего очень серьезный профессиональный опыт, будет способствовать дальнейшей динамике развития", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.