Глава Нижегородской области отметил большие перспективы работы с Комаровым

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин уверен в больших перспективах совместной работы с новым полпредом президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Президент России Владимир Путин назначил Комарова своим полномочным представителем в ПФО утром в пятницу.

"Поздравляю Игоря Анатольевича с назначением. Уверен, что его опыт и знания помогут в развитии всех регионов Приволжского федерального округа и, в частности, Нижегородской области. Высокотехнологичная промышленность, наука и образование, автомобилестроение – это основные направления специализации Нижегородской области, которые совпадают и с профессиональными интересами Игоря Анатольевича. Такая синхронизация открывает немало перспектив для совместной работы", — заявил глава Нижегородской области.

По словам Никитина, работая в Минпромторге, он не раз взаимодействовал с Комаровым.

"Я очень высоко оцениваю его личные и профессиональные качества. В Нижегородской области сейчас сложилась деловая, конструктивная атмосфера, в основе которой лежит желание созидать что-то новое. Не сомневаюсь, что Игорю Анатольевичу будет комфортно здесь работать, в том числе и над общими проектами", — подчеркнул Никитин.