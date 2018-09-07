Глава ОП Крыма заявил о тенденции принятия российского статуса полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Тенденция признания российского статуса Крыма продолжается, примером тому служат заявления иностранных делегаций, приезжающих на полуостров с официальными визитами, заявил РИА Новости глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным визитом. В ее составе представители американской организации "Центр гражданских инициатив". Представитель делегации Сильвия Демарест заявила, что крымский полуостров стал частью России на основании законного волеизъявления народа и назвала прошедший референдум выражением права на самоопределение.

"Эта тенденция будет только расширяться. Та антикрымская пропаганда, которая ведется, вызывает у здравомыслящих людей желание увидеть всё своими глазами и понять. Это совершенно понятное человеческое желание у людей, которые политически не ангажированы. Когда они приезжают в Крым и всё видят, то это вызывает у них только один вывод", — сказал Иоффе.

Глава ОП убежден, что даже противники воссоединения Крыма с Россией в западных странах в глубине души понимают, что всё произошло совершенно законно, цивилизованно и нормально.

"Эти прорывы, которые всё чаще и чаще происходят, они в конце концов убьют технологию на непринятие крымских событий 2014 года", — сказал Иоффе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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