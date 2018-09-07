САМАРА, 7 сен — РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил большой управленческий опыт Игоря Комарова, комментируя его назначение на должность полпреда в Приволжском федеральном округе.

Президент России Владимир Путин в пятницу назначил Комарова полномочным представителем президента РФ в ПФО.

"Игорь Анатольевич Комаров имеет большой управленческий опыт… Безусловно, важно, что Самарская область хорошо знакома ему. Игорь Анатольевич возглавлял "АвтоВАЗ" (с 2009 по 2013 годы) — крупнейшее предприятие Самарской области и, конечно, был погружен во всю тематику жизни Самарской области", — сказал Азаров журналистам.

Он также напомнил, что Комаров не раз приезжал в Самарскую область в качестве главы Роскосмоса. "Как вы знаете, Самарская область является базовым регионом для Роскосмоса, здесь находится крупнейшее предприятие РКЦ "Прогресс", и уже в этом статусе также Игорь Анатольевич не раз бывал на территории региона, и в самые непростые периоды для предприятия мы находились и сейчас находимся в постоянной коммуникации", — отметил глава региона.

Азаров поздравил Комарова с назначением и пожелал ему успехов на новой должности. "Самарская область – опорный регион страны, уверен, что любые задачи, которые будет ставить президент перед Приволжским федеральным округом, перед Самарской областью, мы будем с честью выполнять", — добавил он.