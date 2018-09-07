Путин назначил Силуанова координатором по делам СНГ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава российского минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов назначен координатором РФ по делам СНГ, говорится в распоряжении президента России Владимира Путина, текст которого опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить первого заместителя председателя правительства Российской Федерации – министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. национальным координатором Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств", — говорится в документе.

Этим же распоряжением Путин поручил МИД РФ уведомить о назначении Силуанова исполком СНГ.