Действия Киева по Крыму нарушают права человека, заявила делегация из США

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Представитель находящейся с визитом в Крыму американской делегации общественных деятелей Сильвия Демарест заявила, что действия украинских властей в отношении присоединившегося к России Крыма — нарушение прав человека.

Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным визитом. В ее составе представители американской организации "Центр гражданских инициатив". В первый день делегация посетила детский дом в Симферополе, где заложила аллею дружбы, и встретилась с главой крымского парламента и депутатами.

"Факты нарушения прав человека в Крыму были. Мы о них в курсе. Они (власти Украины) перестали давать воду, они отключили электричество. Разве это не факты нарушения прав человека?" — сказала Демарест РИА Новости.

Власти Украины после воссоединения Крыма с Россией организовали несколько блокад полуострова, в том числе водную, перекрыв Северо-Крымский канал, продовольственную, транспортную и энергетическую.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".