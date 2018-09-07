Делегация из США назвала референдум в Крыму законным волеизъявлением народа

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Представитель находящейся с визитом в Крыму американской делегации общественных деятелей Сильвия Демарест заявила, что Крымский полуостров стал частью России законно.

"Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 году было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение, что все было проведено в рамках закона", — сказала Демарест РИА Новости.

Она добавила, что по возвращении в США расскажет о реальной обстановке в Крыму согражданам.

"Именно об этом я буду говорить по приезде в Америку. Я расскажу об этом всем в Америке. Это было волеизъявлением народа Крыма, и я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским", — сказала Демарест.

Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным визитом. В нее входят представители американской организации "Центр гражданских инициатив". В первый день делегация посетила детский дом в Симферополе, где заложила аллею дружбы, и встретилась с главой крымского парламента и депутатами.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".