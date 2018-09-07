Крупная делегация из Болгарии прибыла с визитом в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Крупная болгарская делегация приехала с визитом в Крым, в ее составе представители деловых и научных кругов, сообщил председатель болгарской национально-культурной автономии Крыма "Паисий Хилендарский" Иван Абажер.
По его словам, фестиваль пройдет с 7 по 11 сентября. В рамках фестиваля состоится научно-практическая конференция "Единый мир кириллицы", где будет презентована книга-альбом "Болгары. Возвращение к истокам".
Абажер подчеркнул, что миссией фестиваля является не только популяризация болгарской культуры в Крыму, но и самого Крыма среди болгар, проживающих в разных странах. Также она заключается в содействии развитию культурных, туристических и экономических связей между Крымом и Болгарией.
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