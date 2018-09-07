Крупная делегация из Болгарии прибыла с визитом в Крым

Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму. Архивное фото

Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Крупная болгарская делегация приехала с визитом в Крым, в ее составе представители деловых и научных кругов, сообщил председатель болгарской национально-культурной автономии Крыма "Паисий Хилендарский" Иван Абажер.

"В делегацию вошли представители общественности, деловых кругов, науки, политологи и журналисты влиятельных изданий. Они приехали, чтобы принять участие в нашем международном фестивале болгарской культуры "Болгарские встречи". Делегация состоит из десяти человек. По возращении домой они расскажут о реальной обстановке на полуострове", — сказал РИА Новости Абажер.

По его словам, фестиваль пройдет с 7 по 11 сентября. В рамках фестиваля состоится научно-практическая конференция "Единый мир кириллицы", где будет презентована книга-альбом "Болгары. Возвращение к истокам".

Абажер подчеркнул, что миссией фестиваля является не только популяризация болгарской культуры в Крыму, но и самого Крыма среди болгар, проживающих в разных странах. Также она заключается в содействии развитию культурных, туристических и экономических связей между Крымом и Болгарией.

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