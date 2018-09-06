Американская делегация заявила о поддержке крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Глава американской делегации общественников, находящихся с визитом в Крыму, Сильвия Демарест заявила о поддержке крымчан и происходящих на полуострове процессов.

Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным официальным визитом. В ее составе представители американской организации "Центр гражданских инициатив".

"Я долго занимаюсь изучением ситуации в Крыму. Могу сказать, что я согласна с тем, что здесь происходило, и разделяю точку зрению крымчан", — сказала Демарест на встрече с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.

При этом Демарест поблагодарила крымчан за теплый прием.

В свою очередь Константинов подчеркнул, что для крымчан важны подобные визиты иностранных делегаций. "Мы очень благодарны тем людям, которые несут правду о нас. Нас не надо хвалить или ругать, говорите то, что увидели, то, как мы живем, что чувствуем и какие у нас настроения. Для крымчан это, в первую очередь, важно морально, потому что мы не понимаем, за что нам объявлены санкции", — сказал Константинов.

Крым стал российским регионом в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Около 97 процентов жителей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение территории в состав России.

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