МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Кремль отвергает все обвинения Британии в адрес России о ее причастности к событиям в Солсбери и считает недопустимыми утверждения о причастности высшего руководства России к делу Скрипалей, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери. Россия никоим образом не причастна. Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства. Вчера госпожа Мэй говорила о возможной причастности высшего российского руководства. Мы еще раз заявляем, что ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже и никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери. Об этом не может идти речи, какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми", — сказал Песков.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.