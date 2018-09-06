Осипов прокомментировал свое будущее назначение пресс-секретарем премьера

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов, о будущем назначении которого пресс-секретарем премьер-министра РФ было объявлено в четверг, заявил РИА Новости, что благодарен за оказанное ему доверие.

Ранее вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что на подпись к Дмитрию Медведеву внесены документы на назначение Осипова на должность заместителя руководителя аппарата, пресс-секретаря премьера. В свою очередь Наталья Тимакова, которая сейчас занимает этот пост, сообщила, что переходит на работу в ВЭБ, а следующую неделю посвятит передаче дел новому пресс-секретарю.

"Хотел бы поблагодарить Дмитрия Анатольевича за доверие и приглашение к совместной работе. Кроме того, хочу сказать спасибо Наталье Тимаковой за поддержку и за готовность ввести в курс дела, познакомить с технологией работы", — сказал Осипов.