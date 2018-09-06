Путин рассказал о развитии отношений России и Вьетнама

Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг во время встречи. 6 сентября 2018

Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг во время встречи. 6 сентября 2018

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 сен — РИА Новости. Отношения России и Вьетнама развиваются поступательно по всем направлениям, отмечается укрепление сотрудничества в экономике и военно-технической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер принял генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуена Фу Чонга.

"Отношения между Россией и Вьетнамом развиваются и поступательно, и наступательно по всем направлениям. Мы довольны тем, как складываются межгосударственные связи. Мы по праву можем считать эти отношения отношениями стратегического партнерства. Мы наблюдаем позитивную динамику и по линии политического взаимодействия, в экономике, в военно-технической сфере", — заявил Путин.

В свою очередь вьетнамский гость отметил, что его визит будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений и устранению трудностей, которые возникают в последнее время.

"И, как вы правильно заметили, мой визит проходит в условиях, когда отношения между нашими странами развиваются очень поступательно по всем направлениям", — сказал Фу Чонг.

Он также отметил, что в 2020 году Россия и Вьетнам будут отмечать 70-летие установления дипломатических отношений.