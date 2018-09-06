Американская делегация высадила в Крыму аллею дружбы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Американская делегация высадила в Симферополе аллею дружбы из экзотических деревьев, сообщил один из организаторов визита, заслуженный работник промышленности Крыма Юрий Пелипенко.

Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным официальным визитом. В ее составе представители американской организации "Центр гражданских инициатив".

"Сегодня мы побывали в центре "Надежда". Это учебный центр для реабилитации детей с ограниченными возможностями. Совершили там гуманитарную акцию – посадили аллею дружбы из экзотических крымских растений глициния", — сказал журналистам Пелипенко.

Иностранные делегации уже не первый раз приезжают в Крым. Так, 17 августа с деловым визитом полуостров посетила группа общественных деятелей из Норвегии. Неделей ранее в Крым приехали представители Японии. Глава делегации Мицухиро Кимура заявил, что намерен донести до жителей своей страны всю правду о событиях в Крыму. Первого августа на полуостров прибыла группа политиков и бизнесменов из Словакии.

В конце июля на военно-морской парад, который прошел в день ВМФ в Севастопольской бухте, приехали чешские депутаты.

В апреле для участия в IV Ялтинском международном экономическом форуме на полуостров приехала крупная сирийская делегация во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем.

До этого в марте в Крым приехали делегаты из Германии. Они привезли подарок — старинную Библию, которую передали в этнографический музей Севастополя. В феврале полуостров посетили представители партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии. По итогам своего визита парламентарии признали Крым российским.

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