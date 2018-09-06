Делегация из США высадит в Крыму деревья

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Первый день официальной программы визита общественников из США начнется с посещения детского дома "Надежда" и посадки деревьев, сообщил РИА Новости один из организаторов визита Валентин Козубский.

Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным официальным визитом. В ее составе представители американской организации "Центр гражданских инициатив".

"Первый день официальной части программы начнется с посещения детского дома "Надежда" в Симферополе. Гости высадят деревья в знак памяти о встрече, а также пообщаются с детьми и вручат им подарки", — сказал Козубский.

Кроме того, в рамках визита делегация даст пресс-конференцию, где расскажет о впечатлениях о Крыме, встретится с руководством крымского парламента, а также посетит Ялту и Севастополь.

В Ялте делегация побывает в одном из городских сел, а в Севастополе запланирована встреча со студентами. Кроме того, состоится экскурсия по знаковым историческим местам.

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