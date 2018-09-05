Американская делегация прибыла с визитом в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Делегация общественников из США прибыла с трехдневным визитом в Крым, сообщил РИА Новости один из организаторов их приезда Валентин Козубский.

"Делегация из США в составе четырех человек прибыла в Крым. Официальная часть визита начнется 6 сентября. Они приехали с желанием увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине", — сказал Козубский.

По его словам, в состав делегации вошли представили американской организации "Центр гражданских инициатив".

Козубский подчеркнул, что официальная часть программы начнется с посещения детского дома "Надежда" в Симферополе. Затем американская делегация встретится с представителями крымского парламента. Кроме того, запланирована экскурсионная программа по знаковым местам полуострова, в том числе посещение Ливадийского дворца. Помимо Симферополя и Ялты, делегация также посетит город федерального значения Севастополь.

Завершится визит 9 сентября.

Иностранные делегации в Крыму

Иностранные делегации уже не первый раз приезжают в Крым. Так, 17 августа с деловым визитом полуостров посетила группа общественных деятелей из Норвегии. Неделей ранее в Крым приехали представители Японии. Глава делегации Мицухиро Кимура заявил, что намерен донести до жителей своей страны всю правду о событиях в Крыму. Первого августа на полуостров прибыла группа политиков и бизнесменов из Словакии.

В конце июля на военно-морской парад, который прошел в день ВМФ в Севастопольской бухте, приехали чешские депутаты.

В апреле для участия в IV Ялтинском международном экономическом форуме на полуостров приехала крупная сирийская делегация во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем.

До этого в марте в Крым приехали делегаты из Германии. Они привезли подарок — старинную библию, которую передали в этнографический музей Севастополя. В феврале полуостров посетили представители партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии. По итогам своего визита парламентарии признали Крым российским.

"Референдум действительно был очень важен. Если большинство высказывается за то, чтобы быть в составе России, то, действительно, это народное решение", — подчеркнул депутат Рогер Бекамп.

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