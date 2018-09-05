ЦИК будет жестко реагировать на принуждение граждан к голосованию

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова просит членов избиркомов всех уровней и наблюдателей немедленно сообщать ЦИК о попытках принуждать граждан к голосованию или давить на членов комиссий с целью повлиять на результат выборов, ЦИК будет жестко реагировать на это.

"Любой сигнал о каких-то попытках какого-то там неуемного горе-руководителя принудить к голосованию или принудить членов комиссии каким-то образом повлиять на результат, я прошу обо всем и наблюдателей, и членов комиссий срочно сообщать нам. Будем реагировать довольно жёстко. Надеюсь, что правоохранительное органы будут более оперативно и более тщательно относиться к данным вопросам",- сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она также обратилась к руководителям комиссий регионов, чтобы они донесли до своих подчиненных и членов участковых комиссий, что они находятся под защитой Центризбиркома.

По словам Памфиловой, ЦИК затратил много усилий, чтобы уровень доверия к выборам у населения был повышен.

"Даже не знаю, что труднее: достичь определенного уровня или удержать его дальше. Мы не только должны удержать этот уровень доверия, но должны расширять, увеличивать его дальше",- добавила глава Центризбиркома.

Памфилова призвала избиркомы всех уровней мобилизоваться и показать все свои лучшие качества при проведении выборов в единый день голосования.

"Самое главное — обесчесть свободу волеизъявления наших граждан и провести эти выборы максимально прозрачно",- отметила она.