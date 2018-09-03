Порошенко пообещал уведомить Россию о непродлении договора о дружбе

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил в понедельник, что до 30 сентября уведомит РФ о непродлении договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
"Я планирую в ближайшее время по этому поводу (непродления договора о дружбе с РФ – ред.), после внесения предложений министерством иностранных дел, провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины и в срок до 30 сентября направить со своей подписью уведомление РФ о непродлении действия указанного соглашения", — сказал Порошенко на встрече с главами фракций Рады, которую транслировали украинские телеканалы.
Как заявил ранее министр юстиции Украины Александр Лавринович, предложения о денонсации договора о дружбе между Украиной и РФ — это часть предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко. Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.