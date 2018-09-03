МИД: в возобновлении диалога с США по борьбе с терроризмом прогресса нет

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россия и США договорились возобновить диалог по линии борьбы с терроризмом, но пока прогресса в этом вопросе нет, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"На встрече (лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа — ред.) в Хельсинки было сказано, и затем госсекретарь (Майк) Помпео в Конгрессе сказал об этом, что планируется возобновить рабочую группу во главе с заместителем министра иностранных дел, у нас — (заместителем) министра иностранных дел, у них — (заместителем главы) госдепартамента. Вот это решение принято, но когда оно будет претворяться в жизнь, сказать пока достаточно сложно", — заявил Сыромолотов журналистам в Москве.

Отвечая на дополнительный вопрос, есть ли какой-то прогресс в возобновлении диалога, Сыромолотов отметил, что "пока нет".