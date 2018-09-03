Эксперты назвали причины возможного падения явки в единый день голосования

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В единый день голосования, 9 сентября, эксперты ожидают невысокую явку избирателей, заявил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров на круглом столе "Каким и почему будут результаты единого дня голосования 2018?", который провел Экспертный институт социальных исследований.

"Ждем, что явка будет невысокой не только в связи с датой (как известно, середина сентября — не лучшая дата для электоральной активности), но также с последствиями пенсионной реформы", — заявил Федоров.

Еще одной причиной снижения явки, по словам главы ВЦИОМа, станет "усталость после больших выборов" в марте текущего года. "Значительное число наших сограждан не видит нужды идти и голосовать. Тем более что, как показывают социологические опросы, связь между голосованием на местных, региональных выборах и уровнем и качеством жизни самих граждан прослеживается с большим трудом", — добавил Федоров.

На предстоящих выборах в законодательные собрания регионов, по прогнозам экспертов, "Единая Россия" получит меньше голосов, чем в предыдущих выборных циклах, но сохранит преимущество над остальными партиями.

По результатам опросов ВЦИОМа, ожидается, что во всех регионах результаты "Единой России" окажутся выше 30%, а в некоторых национальных республиках даже выше 40%.

По мнению председателя правления фонда "Центр политических технологий" Бориса Макаренко, оппозиция в ходе избирательных кампаний оказалась неспособной использовать затруднительную ситуацию, в которой находились власти в связи с пенсионной реформой.

"И ФОМ, и ВЦИОМ едины, что по партийным спискам "Единая Россия" получит около трети в среднем. В одномандатных округах преимущество "Единой России" будет очевидным. В большинстве случаев, скорее всего, не случится потери простого большинства у единороссов. Конфигурация власти и оппозиции принципиальных изменений не претерпит", — заявил Макаренко.