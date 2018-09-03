Мосгорсуд отказался снять Собянина с выборов мэра

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отказался снять действующего мэра Сергея Собянина с выборов по иску его соперника-коммуниста Вадима Кумина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В удовлетворении иска отказать", — решила инстанция.

По мнению Кумина, глава города использует должностное положение в ходе предвыборной гонки и нарушает принцип равенства кандидатов. Как утверждает юридический представитель Кумина Мухамед Биджев, Собянин, в частности, использует подконтрольные городу СМИ, которые позволяют ему постоянно быть в информационном поле.

В качестве доказательства истец предъявил две районных газеты (ими владеет мэрия Москвы), где опубликованы сделанные во время чемпионата мира по футболу фото Собянина с детьми. По мнению адвокатов, фотографии "создают положительный образ кандидата, а также являются агитационными, а не информационными материалами".

Представитель Собянина Михаил Барщевский возразил, что СМИ в России независимые и руководствуются только редакционными соображениями, поэтому рассматривать эти фото как агитационные материалы нельзя.

По мнению адвоката, журналисты пишут только о тех кандидатах, о которых хотят. Иск Кумина Барщевский назвал пиар-акцией.

"С моей точки зрения, не представлено ни одного доказательства, вам пытаются доказать, что учредитель есть руководитель, пытаются смешать с грязью всех московских журналистов… Этот иск об ограничении свободы слова. Вам предлагают снять с выборов кандидата (за то, что) кто-то позволил себе поддержать Собянина", — заявил Барщевский.

В избирательном штабе Собянина не согласились с иском и заявили о готовности отстаивать в суде тезис, что никаких нарушений в избирательной кампании нет. Мосгоризбирком и прокуратура тоже попросили отклонить иск.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на эту должность — помимо Собянина, это глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец компании "СУ-155" Михаил Балакин от партии "Союз горожан".