Путин пока не планирует посетить Пхеньян

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Северокорейская сторона пока не сообщала о готовности главы государства посетить Восточный экономический форум, в графике президента РФ Владимира Путина нет поездки в Пхеньян 9 сентября, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока северокорейская сторона нам не сообщала о намерениях ее руководителя воспользоваться приглашением (президента РФ — ред.) Владимира Путина", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что в графике президента нет поездки в Пхеньян 9 сентября. "Нет, в планах такой поездки нет", — сказал Песков.

В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну в Россию остается открытым, варианты его приезда прорабатываются в рабочем порядке.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.