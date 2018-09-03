Песков рассказал, как Путин относится к Макрону

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в плане уважения отвечает президенту Франции Эммануэлю Макрону взаимностью, между главами стран установились конструктивные рабочие и личные добрые отношения, которые позволяют им решать острые вопросы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая во время интервью шведскому телевидению SVT о европейских ценностях и разницей между Францией и Россией, сказал, что дискуссии с РФ необходимы и что он уважает российского президента Владимира Путина, который, однако, "мечтает о развале ЕС".

"Я могу сказать сразу, что в плане уважения президент абсолютно отвечает взаимностью. И, действительно, у президента Владимира Путина установились очень конструктивные рабочие отношения и, в том числе, добрые личные отношения, что помогает им обсуждать достаточно острые темы и вопросы, по которым страны, не скрывая, заявляют о своем несогласии и расхождении в подходах. Иногда, причем, в диаметрально противоположном расхождении", — сказал Песков на просьбу прокомментировать заявление Макрона в интервью.