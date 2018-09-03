МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проголосует на выборах мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, будучи прописанным в Москве, Путин всегда принимает участие в таких важных выборах, поэтому я с большой долей уверенности могу предположить, что президент будет голосовать на выборах мэра Москвы, а где он будет это делать, мы сообщим, когда придет время", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов.

Что касается выборов в столице, то Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра — ими стали действующий градоначальник Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".