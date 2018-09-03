После убийства Захарченко сложно о чем-то говорить с Киевом, заявил Песков

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. После убийства главы ДНР Александра Захарченко сложно о чем-то говорить с Киевом, но это не означает выхода России из минского процесса, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Россия была и остается страной, приверженной минскому процессу. Но также Россия была и остается страной, которая всегда говорила, что именно Киев тормозит реализацию этих договоренностей. После произошедшего террористического акта, наверное, сложно о чем-то говорить с украинской стороной. Но еще раз повторяю — это не означает, что Россия выходит из минского процесса", — сказал Песков в ответ на вопрос, означает ли заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что разговаривать о ближайшей встрече в нормандском формате после гибели Захарченко в нынешней ситуации невозможно.

По словам Пескова, любые переговоры ведутся для достижения результата, а вести переговоры ради самого процесса — это "не совсем разумное занятие".