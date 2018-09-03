Россия при готовности Евросоюза вступит на путь нормализации отношений

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россия при соответствующем настрое Брюсселя будет готова вступить на путь нормализации и оживления отношений с Евросоюзом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что российский лидер Владимир Путина заинтересован в "развале ЕС".

Макрон, рассуждая во время интервью шведскому телевидению SVT о европейских ценностях и разнице между Францией и Россией, сказал, что дискуссии с РФ необходимы и что он уважает российского президента Владимира Путина, который, однако, "мечтает о развале ЕС".

"Что касается отношения президента Путина к ЕС, то мы с сожалением констатируем, что не по инициативе России эти отношения находятся в таком изрядно подмороженном состоянии. Что, как нам кажется, абсолютно не соответствует интересам ни стран-членов ЕС, ни РФ. Российская Федерация, и президент об этом говорил неоднократно, в тот момент, когда такую готовность проявит Брюссель, будет готова вступить на путь оживления и нормализации отношений. Тем более, что по некоторым сегментам эти отношения продолжаются и в плане энергодиалога, и по другим темам", — ответил Песков на просьбу прокомментировать заявление Макрона.