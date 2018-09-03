В Кремле заявили о попытках вербовки россиян в США

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. США в последние годы активно пытаются вербовать российских граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Дело в том, что, действительно, Соединенные Штаты Америки в последние годы очень грубо порой работают по линии своей разведки, пытаясь вербовать граждан России, оказывать на них моральное и иное давление", — сказал Песков, отвечая на вопрос о статье газеты The New York Times.

Песков отметил, что подобные сообщения "заставляют задуматься о многом" и подтверждают, что Соединенные Штаты практикуют вербовку россиян.

"Учитывая, что такие бизнесмены, как Олег Дерипаска, являются очень крупными акционерами и руководителями огромных, скажем так, бизнес-структур и производственных процессов, где заняты десятки, а иногда и сотни тысяч людей, в том числе работающих в достаточно чувствительных сферах российской экономики, то, мне кажется, подобные случаи самым красноречивым образом свидетельствуют как раз о попытках вмешательства во внутренние дела Российской Федерации", — подчеркнул пресс-секретарь.

Говоря о других российских бизнесменах, которые могли сталкиваться с подобным давлением, Песков посоветовал обращаться с подобным вопросом к ним.

На минувших выходных газета The New York Times, ссылаясь на источники, написала о безуспешной попытке американских властей завербовать около шести российских бизнесменов. В частности, по данным издания, ФБР и Минюст США пытались превратить в информатора Олега Дерипаску.