В Кремле заявили о попытках вербовки россиян в США

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. США в последние годы активно пытаются вербовать российских граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что подобные сообщения "заставляют задуматься о многом" и подтверждают, что Соединенные Штаты практикуют вербовку россиян.
"Учитывая, что такие бизнесмены, как Олег Дерипаска, являются очень крупными акционерами и руководителями огромных, скажем так, бизнес-структур и производственных процессов, где заняты десятки, а иногда и сотни тысяч людей, в том числе работающих в достаточно чувствительных сферах российской экономики, то, мне кажется, подобные случаи самым красноречивым образом свидетельствуют как раз о попытках вмешательства во внутренние дела Российской Федерации", — подчеркнул пресс-секретарь.
На минувших выходных газета The New York Times, ссылаясь на источники, написала о безуспешной попытке американских властей завербовать около шести российских бизнесменов. В частности, по данным издания, ФБР и Минюст США пытались превратить в информатора Олега Дерипаску.