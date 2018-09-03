В Подмосковье 43 тысячи граждан намерены голосовать по месту пребывания

КРАСНОГОРСК, 3 сен — РИА Новости. Около 43 тысяч человек уже изъявили желание воспользоваться услугой "Мобильный избиратель" на выборах главы Подмосковья, сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"Уже сейчас внутри области у нас этой возможностью (голосовать по месту пребывания, а не прописки) воспользовалось почти 43 тысячи человек. 43 тысячи от 100% избирателей — это целый процент", — сказала Хаймурзина на форуме молодежных избирательных комиссий.

Выборы губернатора Московской области пройдут 9 сентября — в единый день голосования. Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов для участия в выборах губернатора: от Партии Роста — Борис Надеждин, от "Справедливой России" — Игорь Чистюхин, от "Единой России" — действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев, от КПРФ — Константин Черемисов, от "Альянса зеленых" — Лилия Белова и от ЛДПР — Кирилл Жигарев.