Порошенко поручил не продлевать договор о дружбе с Россией

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел не денонсировать договор о дружбе с Россией, а просто не готовить документы о продлении его действия, заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

"Президент Украины поручил МИД не готовить документы для пролонгации этого соглашения, которая наступает автоматически", — сказала Геращенко на заседании согласительного совета Рады, которое транслирую украинские телеканалы.

Она подчеркнула, что речь не идет о денонсации соглашения, так как Киев в международных судах требует ответственности Москвы за якобы нарушение документа. "Речь идет исключительно о непролонгации", — сказала Геращенко.

На минувшей неделе, во вторник, на совещании с украинскими послами в иностранных государствах президент Петр Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. В четверг министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинский МИД подготовил пакет документов о денонсации договора о дружбе с Россией и предложит их руководству страны в ближайшие дни.

Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против России. В своих жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму, ответственности за якобы нарушение прав человека на полуострове и в Донбассе. Кроме того, ряд исков, поданных Киевом в Стокгольмский арбитраж, касались газовых контрактов между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

По словам бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича, предложения о денонсации договора о дружбе между Украиной и Россией — это часть предвыборной кампании Петра Порошенко. Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство Москвы и Киева.