Врио губернаторов не побьют рекорды предшественников, считают политологи

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Врио глав регионов на губернаторских выборах в воскресенье не повторят рекордов своих предшественников, но это и не нужно, считают опрошенные РИА Новости политологи.

При этом эксперты уверены, что все поддержанные президентом кандидатуры на пост глав регионов одержат победу.

Единый день голосования пройдет в России 9 сентября. Прямые губернаторские выборы состоятся в 22 субъектах страны.

Явка без экстремумов

Опрошенные РИА Новости политологи не ожидают резких колебаний явки на выборах в воскресенье по сравнению с выборами глав регионов в сентябре 2017 года.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что в среднем явка будет выше, чем год назад.

"Хотя бы потому, что разные политические силы работают над ее повышением. Цифры боюсь назвать. Но то, что будет больше 60% — это точно", — пояснил Журавлев.

По его мнению, в регионах с традиционно низкой явкой, таких как Новосибирская, Омская области, Красноярский и Хабаровский край, а также ряде других, средние показатели явки также повысятся.

"Во многом низкая явка в Сибири связана с менталитетом. Люди живут по принципу "спасение утопающих — дело рук самих утопающих" и поэтому менее политизированы. Но все-таки думаю, что явка поднимется, потому что на нее будут работать", — считает Журавлев.

Он отметил, что на предыдущих выборах явка была низкой не только в силу менталитета, но и из-за того, что над ее повышением не работали.

"Сейчас ясно, что надо побеждать не из пришедших на выборы, а из всего электората, а значит, нужна более высокая явка. Нужно иметь большинство не от меньшинства, а от большинства. Это нужно для того, чтобы избранный губернатор более устойчиво стоял на ногах", — пояснил эксперт.

Замдиректора Института этнологии и антропологии РАН, доктор политических наук, профессор Владимир Зорин, наоборот, считает, что явка на предстоящих губернаторских выборах будет ниже, чем на выборах глав регионов в сентябре 2017 года.

"Каких-то резких движений в вопросах явки избирателей не будет, хотя предполагаю, что она снизится по сравнению с губернаторскими выборами 2017 года. Но я хотел бы здесь отметить, что вопрос пенсионной реформы активизирует участие в выборах протестного электората и старшего поколения. А младшее поколение проявит меньший интерес к этим выборам и сбалансирует резкие переходы", — сказал Зорин.

Он отметил, что явка в каждом конкретном регионе будет зависеть от личности главного кандидата.

"Здесь не идет речь об общей тенденции. Большую роль будет играть личность кандидата и те конкретные предложения, которые он выскажет по облегчению пенсионной реформы", — сказал эксперт, отметив, что соревнование за более действенные меры в рамках пенсионной реформы уже началось.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые он озвучил на минувшей неделе в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. Его предложения будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены в Госдуму. Эксперты заявляли, что предложенная президентом доработка пенсионного законопроекта усиливает его социальную направленность, вследствие чего критика в адрес документа значительно уменьшилась.

© РИА Новости / Николай Хижняк Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. Архивное фото © РИА Новости / Николай Хижняк Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре. Архивное фото

Оппозиция не готова брать ответственность

Политологи уверены, что дискуссии на тему изменений в пенсионное законодательство не окажут значительного влияния на результаты голосования в воскресенье, так как оппозиция не готова предложить реальную альтернативу и взять на себя ответственность, а избиратель не будет голосовать за тех, кто не может улучшить его жизнь "здесь и сейчас".

"Я согласен, что недовольство реформой существует. Президентское выступление его смягчило, но вряд ли полностью. Но вот насколько наша левая оппозиция способна превратить недовольство реформой в поддержку себя — это вопрос непростой, и я не уверен, что будет прямой переход одного к другому", — считает Журавлев.

По его мнению, за последние годы избиратель "вырос", и одного "долой!" уже недостаточно, чтобы повести общество за собой.

"Сейчас людям нужно объяснить, как здесь и сейчас ты можешь помочь им жить лучше, а с этим проблемы у всех наших оппозиционеров, потому что они политики. Ответить на этот вопрос способны только те, кто может управлять государством", — считает Журавлев.

Зорин со своей стороны отметил, что при всей сложности общественно-политической ситуации, конфессиональный и миграционный фактор активно не разыгрывается на выборах, и это также говорит о повышении культуры избирательной кампании.

"Центр интересов электората переместился на вопросы конкретного социально-экономического развития, развития регионов и, естественно, пенсионной реформы", — считает он.

Зорин также не ожидает ожесточенной борьбы на выборах. Он согласен, что оппозиция не готова выдвинуть конкретные предложения по улучшению жизни электората.

"В этих сложных социально-экономических условиях, условиях реформы, санкций, брать на себя ответственность за экономическое положение в регионе наши оппозиционные силы не готовы. И даже дискуссия вокруг пенсионной реформы показала, что ни у одного из оппонентов нет конкретных предложений кроме огульной критики. Самая конструктивная позиция была высказана президентом РФ в его обращении к народу", — пояснил Зорин.

Он отметил, что многие оппозиционные силы и несистемные политики просто "используют эти выборы для того, чтобы обозначиться, но реальной борьбы не будет".

Рекорды не повторят, но победа будет уверенной

Предшественники ряда врио глав регионов на выборах в 2013-2015 годах поставили своеобразные рекорды по явке и поддержке избирателей. Так, экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев в 2015 году набрал рекордные даже для себя 96,69 % голосов избирателей при явке 92,13%, экс-глава Орловской области Вадим Потомский получил в 2014 году 89,17% голосов, экс-губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева в 2014 году поддержали 86,93% избирателей, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков в 2014 году набрал 80,32%, экс-глава Самарской области Николай Меркушкин в 2014 году — 91,35% голосов, бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев в том же 2014 году — 88,75%.

По мнению политологов, назначенные в эти регионы врио губернаторов не повторят рекорды предшественников, но это и не нужно. Все они, по мнению экспертов, одержат уверенную победу.

"Наверное, не стоит ожидать повторения рекордов, задача не в этом состоит. Другой вопрос, смогут ли они набрать большинство в условиях, когда их предшественники получили поддержку подавляющего большинства? Думаю, смогут", — считает Журавлев.

Зорин также считает, что результаты выборов в этих регионах не будут такими впечатляющими.

"Я не ожидаю рекордов, но победа будет уверенной у всех", — сказал Зорин.

Он также отметил, что кандидатуры молодых врио губернаторов, предложенные федеральной властью, в целом нравятся региональному электорату.

"Новая волна руководителей из числа молодежи в подавляющем большинстве вызывает у населения симпатию. Сложнее отношения элиты, но в целом обстановка для них должна быть нормальной", — пояснил Зорин.

По его словам, сейчас страна находится в ситуации изменений государственного управления.

"Сегодня речь идет о новом стиле и новом образе руководителя региона и вообще элиты. Создается новый формат. Избранных губернаторов ждет работа с полной самоотдачей. И самое главное — изменение стиля работы, отношения к людям. Сегодняшний руководитель должен кардинально меняться, поворачиваться лицом к простому человеку", — добавил эксперт.

Сложности начнутся после выборов

Журавлев считает, что победивших кандидатов главные сложности ждут после выборов.

"Изберутся все (поддержанные президентом кандидаты — ред.). Сложности начнутся после выборов, когда против них начнет бороться оппозиция. А борьба эта обязательно будет. Выступать на выборах против человека, которого выдвинул президент, никому не хочется, а вот бороться с ним после его победы желающих будет достаточно. И здесь избранным главам регионов нужна будет широкая поддержка населения", — считает Журавлев.