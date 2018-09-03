МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Руанда стремится как можно скорее подписать с Россией соглашение о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО), заявила РИА Новости руандийский посол в РФ Жанна д'Арк Муджавамария.

В июне глава российского МИД Сергей Лавров в ходе визита в Руанду сообщил, что Москва и Кигали обсуждают возможность передачи систем ПВО в восточноафриканскую страну.

"Между Россией и Руандой должно быть соглашение по ПВО… Я уверена, что оно будет подписано в кратчайшие сроки. Сейчас мяч на стороне России. Мы ждем реакции от наших партнеров по переговорам", — сказала руандийский дипломат.

Муджавамария отметила, что соглашение даст Руанде возможность применять российский опыт по обеспечению безопасности воздушного пространства. По ее словам, две страны могут также расширить сотрудничество по вопросам в других сферах безопасности. Посол добавила, что президент Руанды Поль Кагаме, посещавший Москву июне, планирует вновь приехать в РФ в 2019 году.