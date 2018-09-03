Лавров прокомментировал массовую высылку российских дипломатов

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "искренне" снимает шляпу перед британскими дипломатами, которым удалось в процессе Брексита убедить европейских коллег выслать российских дипломатов в рамках "дела Скрипаля".

Говоря о новых американских санкциях в связи с "делом Скрипаля", Лавров отметил, что "США решили бежать впереди Лондона".

"Я думаю, в этом проявляется умение британской дипломатии уговаривать и пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя черную работу", — заявил он, выступая перед студентами МГИМО.

Он напомнил, что сразу после инцидента в Солсбери "Евросоюз реагировал достаточно сдержанно", но Лондону удалось "уговорить две-трети ЕС выслать по одному, по два, по три российских дипломата вслед за британцами".

"Когда мы у наших партнеров Европе, которые вынуждены были пойти на этот шантаж, спрашивали, предъявили ли вам англичане сверх того, что они публично говорят, то есть, что-то сверх highly likely. Нам отвечали: нет, но обещали это сделать попозже. Я регулярно интересуюсь — до сих пор никто ничего никому не представил. Вообще, конечно, британские традиции они хорошо известны. Я искренне снимаю шляпу перед британским диплотами, которые в период когда страна уходит полностью из ЕС, умудряются влиять на политику ЕС в отношении России, ну и США тоже", — добавил Лавров.

Он отметил, что такие события в российско-британских отношения — "это печальная история".

"Нас с Британией ничто не связывает такого непоправимого. Все те события, которые послужили резкому охлаждению, если не замораживанию отношений, они из разряда highly likely", — заявил Лавров, имея в виду другие случаи резонансных смертей в Великобритании, в частности, Александра Литвиненко и Александра Перепеличного.

Очередные санкции США против России вступили в силу в 27 августа по вашингтонскому времени (7.00 мск). Основанием для их введения стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и к пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.