С 4 сентября нельзя публиковать прогнозы по выборам, напомнил Роскомнадзор

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Роскомнадзор напоминает СМИ, что с 4 сентября запрещается публикация итогов соцопросов и прогнозов результатов выборов 9 сентября.

"С целью профилактики нарушений законодательства Роскомнадзор обращает внимание СМИ, что с 4 по 10 сентября запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, проводимыми в субъектах Российской Федерации в Единый день голосования 9 сентября", — сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

Согласно закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", запрет на опубликование такого рода информации вводится за пять дней до выборов, действует запрет и в день голосования, напоминают в ведомстве.

За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность.

"С практическими рекомендациями для редакций СМИ по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о выборах можно ознакомиться на сайте Роскомнадзора", — отметили в ведомстве.