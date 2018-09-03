МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. РФ готова в отношениях с США идти навстречу друг другу "так быстро и на такую глубину", насколько к этому готовы в Вашингтоне, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы готовы, как неоднократно говорил президент России и другие представители нашей страны, в отношениях с США идти навстречу друг другу так быстро и на такую глубину, насколько к этому готовы в Вашингтоне", — заявил он.

"Думаю, что ближайшее будущее российско-американских отношений не очень лучезарное, но убежден, что в конечном счете наши отношения вернутся на уровень настоящих партнеров, стратегических партнеров", — добавил он, напомнив, что во Вторую мировую войну Москва и Вашингтон были союзниками.

По оценке дипломата, когда две страны "ладят", от этого выигрывает весь мир, так как происходит меньше конфликтов. Выигрывают от этого и экономические операторы двух стран, отметил он.