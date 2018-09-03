Власти Крыма прокомментировали статью в NI о статусе полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Статья в американском аналитическом издании National Interest, автор которой признает, что у киевских властей нет никаких шансов вернуть Крым, является "чудесами благоразумия", заявил РИА Новости заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых.

Ранее обозреватель The National Interest Дуг Бэндоу в своей статье написал, что у киевской власти нет никаких шансов вернуть Крым. Он напомнил, что полуостров в течение долгого времени находился в составе России. Обозреватель подчеркнул, что большинство населения Крыма составляют русские, которые хотели воссоединения с Россией, поэтому вернуть полуостров Киеву без согласия его жителей было бы неправильно. Как считает автор материала, сегодня те, кто населяет Крым, являются россиянами и должны обладать правом вето по вопросу возвращения в состав Украины.

"Известный колумнист уже не в первый раз проявляет чудеса благоразумия. Для него, как и для любого здравомыслящего человека, очевидно, что его родная страна уже давно заигралась в мирового жандарма, лишь добавляя себе врагов. И это вполне естественно для жителя демократической страны интересоваться мнением населения, людей, живущих в Крыму. Впрочем, стоит еще раз напомнить, что вопрос принадлежности Крыма не является темой для разговора. Вопрос закрыт. Навсегда. Остается надеяться, что благодаря таким журналистам эту позицию примут и на Западе", — сказал Первых.

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