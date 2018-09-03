ВЦИОМ: почти 70% москвичей готовы отдать свой голос за Собянина

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Почти 70% москвичей на предстоящих выборах столичного градоначальника готовы отдать свой голос за действующего мэра Сергея Собянина, на втором месте кандидат от КПРФ Вадим Кумин — 13,2%, на третьем — Михаил Дегтярев от партии ЛДПР с 7,8%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Москвичам был задан вопрос: "Если бы выборы мэра Москвы проводились в ближайшее воскресенье, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ".

Кроме того, согласно опубликованному прогнозу, проголосовать за Илью Свиридова планируют 1,4% избирателей, за Михаила Балакина — 1,7%.

"Среди тех, кто "точно намерен" принять участие в выборах, заметной остается доля неопределившихся (16%), кто пока не решил, за кого из кандидатов отдать свой голос", — говорится в сообщении.

Около 46% россиян на вопрос: "Примете ли Вы участие в выборах мэра Москвы, которые состоятся в сентябре 2018 года или нет?", ответили, что точно придут на выборы, 16% — что, скорее всего, примут участие в голосовании, следует из результатов опроса.

"Активность штабов кандидатов во многом определит итоговый результат. Ситуация в первую неделю сентября может существенно отличаться от ситуации августа, представленный расчет является скорее ориентиром, на достижение которого еще предстоит много поработать участникам выборов", — уточнил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный опрос ВЦИОМ проведен с 28 по 30 августа 2018 года среди 1,8 тысячи жителей Москвы в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Метод опроса – телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Официально зарегистрированы кандидатами на пост мэра пять человек (в алфавитном порядке): Михаил Балакин (партия "Союз горожан"), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ), Илья Свиридов ("Справедливая Россия"), а также Сергей Собянин (действующий мэр столицы).