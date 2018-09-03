ВЦИОМ: почти 70% москвичей готовы отдать свой голос за Собянина

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Почти 70% москвичей на предстоящих выборах столичного градоначальника готовы отдать свой голос за действующего мэра Сергея Собянина, на втором месте кандидат от КПРФ Вадим Кумин — 13,2%, на третьем — Михаил Дегтярев от партии ЛДПР с 7,8%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Москвичам был задан вопрос: "Если бы выборы мэра Москвы проводились в ближайшее воскресенье, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ".
Кроме того, согласно опубликованному прогнозу, проголосовать за Илью Свиридова планируют 1,4% избирателей, за Михаила Балакина — 1,7%.
"Среди тех, кто "точно намерен" принять участие в выборах, заметной остается доля неопределившихся (16%), кто пока не решил, за кого из кандидатов отдать свой голос", — говорится в сообщении.
"Активность штабов кандидатов во многом определит итоговый результат. Ситуация в первую неделю сентября может существенно отличаться от ситуации августа, представленный расчет является скорее ориентиром, на достижение которого еще предстоит много поработать участникам выборов", — уточнил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Официально зарегистрированы кандидатами на пост мэра пять человек (в алфавитном порядке): Михаил Балакин (партия "Союз горожан"), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ), Илья Свиридов ("Справедливая Россия"), а также Сергей Собянин (действующий мэр столицы).