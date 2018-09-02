В Кремле рассказали о вреде "слива" закрытых данных о политиках

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — РИА Новости. Распространение закрытой информации из переговоров политиков зачастую не соответствует действительности и наносит вред отношениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее вышли мемуары бывшего главы Франции Франсуа Олланда, в которых он утверждал, что российский президент Владимир Путин в 2015 году говорил украинскому коллеге Петру Порошенко фразу о том, что может раздавить украинскую армии, эти утверждения не нашли подтверждения в Кремле. Кроме того официальный Кремль заявил, что с ним не была согласована публикация на сайте библиотеки Клинтона расшифровки телефонных переговоров с тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным в 1999 году, из которых следует, что первый президент России лично сообщил американскому коллеге о выборе своим преемником Владимира Путина.

"Подобные "сливы", которые зачастую не соответствуют реальности, они вредят. И здесь только можно выразить сожаление и еще раз сказать, что Российская сторона все-таки всегда старается правила приличия в этой области соблюдать", — заявил Песков на телеканале "Россия 1".

Он назвал подобные действия некорректным раскрытием информации, поскольку это касается действующих политиков.

"Нет, это не нормально. Скорее можно однозначно сказать, что это некорректное раскрытие информации. Как правило, рассекречиваются и раскрываются какие-то моменты с уже не действующими политиками. И, например, господин Олланд является недействующими политиком, но не совсем корректно, конечно, говорить о тех, кто еще работает, кто исполняет свои обязанности тем более по таким чувствительным сферам, как например, украинские дела", — добавил он.